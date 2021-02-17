Klopp: 'Ozan'ın performansından çok memnunum'

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi.



Alman hoca rakiplerini durduracaklarını maçtan önce planladıklarını söylerken Milili futbolcumuz Ozan Kabak'ın ikinci maçında performansınıdan çok memnun olduğunu söyledi.



Klopp'un açıklamaları şu şekilde:



"Ozan'ın performansından çok memnunum. Sahadaki duruşu çok iyiydi. Henderson savunmanın ortasında oynayabliyor. Genel olarak savunma performansımızdan memnun kaldığımı söyleyebilirim"



"Rakibimizi hata yapmaya zorladık, Performansımızdan memnun kaldım. Leipzig'i durduracağımızı biliyordum.



"Allisson dönüş yolunca uçakta iyi bir uyku çekecek. Leicester maçında önemli anlar yaşandı. Gol yememesi ona yardımcı olacaktır"



