Klopp, Ozan Kabak'ı istiyor ama olmuyor

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Ozan Kabak için kasım ayında bir talepte bulundu ama 2.5 aydır süren görüşmeler neticesinde mutlu sona ulaşılamadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Klopp, Ozan Kabak'ı istiyor ama olmuyor
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07 Ocak 2021 14:56
Liverpool, Ozan Kabak için istekli olsa da finansal sıkıntılar nedeniyle bu transferde mutlu sona ulaşamıyor.

The Athletic'te yer alan habere göre; Virgil van Dijk ve Joe Gomez'in sezon kapatan sakatlıkları nedeniyle stoper hattında sıkıntı yaşayan ve orta sahadan Fabinho'yu stoper olarak kullanan Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Ozan Kabak'ın transferini istedi. Liverpool yönetimi, Alman menajerinden gelen bu talep üzerine harekete geçerek Schalke ile kasım ayından masaya oturdu.

Schalke 04, Ozan Kabak için 25 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Liverpool cephesi ise pandeminin getirdiği finansal zorluklar nedeniyle bu miktarı karşılayamayacağını iletti. Kasım ayından bu yana süren görüşmeler neticesinde mesafe kat edilemedi.

Galatasaray altyapısından yetişen 20 yaşındaki Milli stoper Ozan Kabak, bu sezon Schalke formasıyla 9 maçta görev aldı.



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