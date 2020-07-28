Klopp meslektaşları tarafından en iyi seçildi!

Liverpool'un şampiyon hocası Jürgen Klopp, İngiliz Antrenörler Derneği tarafından meslektaşlarının oylarıyla 2019-2020 sezonunun en iyi teknik direktörü seçildi ve Sir Alex Ferguson ödülünü aldı.



Klopp tüm kariyerine hayranlık duyuduğu ve örnek aldığını söylediği Sir Alex Ferguson'un adını taşıyan bir ödül aldığı için duyduğu mutluluğu anlatırken başarısında tüm antrenör ekibinin katkısının olduğunu söyledi. Alman menajer, "Bu yıl Liverpool adına yağtığımız her şeyde antrenörlerimizin mükemmel katkııları var, onlarsız yapılamazdı. Onlar bizi önemli bir futbol beyni yapıyor." ifadelerini kullandı.



Klopp ödülünü diğer meslektaşlarının oylarıyla almasının kendisi için büyük gurur olduğunu söyleyerek İngiltere Antrenörler Derneği'ne teşekkür etti.



2015 yılının Ekim ayında Liverpool'daki görevine başlayan Jürgen Klopp bu sezon takımının başında tüm kulvarlarda çıktığı 55 maçta 41 galibiyet 5 beraberlik 9 mağlubiyet yaşadı.



