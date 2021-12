Klopp: 'Maçların ertelenmesi yanlış'

İngiltere Premier Lig'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle 5 maçın ertelenmesinin ardından Liverpool Menajeri Jürgen Klopp'tan bir değerlendirme geldi.



"LİGİN ERTELENMESİ YANLIŞ"



Alman menajer, "Bence ligin ertelenmesi yanlış bir karar. Program açısından daha esnek olmamız gerekiyor. Şu ana kadar futbol testler ve disiplin sayesinde ayakta kaldı ancak şu an her şey karışık" ifadelerini kullandı.



Premier Lig'de maçların ertelemensinin yanlış olduğunu yineleyen başarılı teknik adam, "Geri döndüğümüzde her şey aynı olacak. Virüs biterse, maçların ertelenmesini ilk ben savunacağım. Eve gidelim ve virüs geçsin ancak durum böyle değil. Fayda bunun neresinde gerçekten? Umarım, pazar günü Tottenham'a karşı oynayabiliriz" dedi.



5 MAÇ OYNANMAYACAK



Premier Lig'de bu hafta vakalar nedeniyle ertelendi. Oynanmayacak karşılaşmalar ise şöyle;



Manchester United - Brighton

Southampton - Brentford

Watdord - Crystal Palace

West Ham United - Norwich

Everton - Leicester City





