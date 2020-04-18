Liverpool menajeri Jürgen Klopp koronavirüs sebebiyle evinde geçirdiği karantina günleriyle ilgili konuştu.Liverpool'un sosyal medya hesaplarında konuşan Klopp, içinde bulunduğumuz dönemin zorlukları olduğunu ancak kendisi adına bir çok yeni şey öğrendiğini söyledi. Klopp açıklamasında, "Şu anda herşey pek iyi gitmiyor. Benim adıma harika olan şey bir çok şey için zamanımın olması. Bu dönemde çok şey öğrendim." dedi.Klopp evde bulaşık yıkama sorumluluğunu aldığını söyleyerek, "Artık bulaşık makinesinin ustası oldum. Çırpılmış yumurtayı hayatımda ilk kez pişirdim. 52 yaşındayım ve kravat nasıl bağlanır bilmiyorum. Bu hafta sonunda da bunu öğreneceğim. Muhtemelen 1 hafta uğraşırım çünkü ellerim genellikle tam bir 'işe yaramaz'. Bu yüzden çabalarım komik olacak" ifadelerini kullandı.Alman menajerin takımı Liverpool, Premier Lig'e koronavirüs arası verilmeden önce 29 maçta topladığı 82 puanla en yakın rakibi Manchester City'nin 25 puan önünde lider konumda bulunuyor.