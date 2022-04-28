Klopp: 'İspanya'daki maç daha zor olacak'

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Villarreal karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Alman hoca Villarreal karşısında ilk maçta planladıklarını sahaya yansıttıkları için mutlu olduğunu belirterek, "Buraya kadar her şey yolunda gitti, İhtiyacımız olan şey yüzde 100 doğru ruh hali ve buna yakınız. İki olağanüstü gol atarak rövanşı bekleyeceğiz." sözlerini kullandı.



Maçın ilk yarısında gol atamamaları nedeniyle takımına devre arasında panik yapmamaları gerektiğini anlattığını belirten Klopp, "Onlara fizik olarak yeterli durumda olduklarını ve sahaya çıkıp oyundan zevk almalarını istedim. Pozisyif kalarak devam etmeliydik yoksa bizim için işler imkansız hale gelebilirdi. Onlar da çıkıp iyi mücadele ettiler ve golleri buldular, çok mutluyum" diye konuştu.



Rövanşta aynı ciddiyetle çıkacaklarını söyleyen Alman menajer, "İspanya'da bizim bundan daha zor bir maç bekliyor. Önümüzde 90 dakika daha var ve finale henüz yükselmedik. Oradaki maçı kazanarak turu geçmek istiyoruz" diyerk açıklamalarını tamamladı.





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