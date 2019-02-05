Klopp: ''Hakem bunu bilerek çıktı...''

Premier League'de West Ham ile berabere kalan Liverpool'da menajer Jurgen Klopp, maç sonu açıklamalarda bulundu.
Jurgen Klopp, en iyi performanslarını sergilemediklerini söylerken, hakemle ilgili de ilginç ifadeler kullandı.
İşte Jurgen Klopp'un maç sonu açıklamaları...
''Görünüşe göre attığımız gol ofsayt... Muhtemelen hakem de bunu öğrenerek ikinci yarıya çıkmıştır. Bu da bazı pozisyonlardaki kararları daha iyi anlamamızı sağlıyor. Belki de bu noktada 1-1 adil bir sonuç oldu.''
''En iyi performansımızı sergilemediğimiz doğru. Hatalarımız da oldu, zor bir maçtı. Ama olan oldu, önümüzdeki maçımızı bekleyeceğiz.''
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Jurgen Klopp, en iyi performanslarını sergilemediklerini söylerken, hakemle ilgili de ilginç ifadeler kullandı.
İşte Jurgen Klopp'un maç sonu açıklamaları...
''Görünüşe göre attığımız gol ofsayt... Muhtemelen hakem de bunu öğrenerek ikinci yarıya çıkmıştır. Bu da bazı pozisyonlardaki kararları daha iyi anlamamızı sağlıyor. Belki de bu noktada 1-1 adil bir sonuç oldu.''
''En iyi performansımızı sergilemediğimiz doğru. Hatalarımız da oldu, zor bir maçtı. Ama olan oldu, önümüzdeki maçımızı bekleyeceğiz.''
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