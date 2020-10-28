Klopp: 'Evlilik gibi iyi ve kötü zamanlar olabiliyor'

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Midtjylland maçının ardından yaptırdığı maç değerlendirmesinde savunmada Van Dijk'ın ardında Fabinho'nun da sakatlanmasını yorumladı.



Klopp takım olarak iyi oynamalarına rağmen Midtjylland maçını kendileri açısından 'kaotik' olarak değerlendirirken Fabinho'nun sakatlığını ise 'ihtiyacımız olan son şey' olarak değerlendirdi.



"BİR EVLİLİK GİBİ, İYİ VE KÖTÜ ZAMANLAR OLABİLİYOR"



Alman menajer maç sonu değerlendirmesinde, "Çok zor maçtı. Rakibimiz çok akıllıca organize olan bir takım ve topla oyunları inanılmazdı. Üç tane net pozisyonları vardı. Biz de daha fazla gol atabilirdik, hiç kolay olmadı. Zor bir dönemden geçiyoruz, bir tür evlilik gibi iyi ve kötü zamanlar olabiliyor" diye konuştu.



Fabinho'nun sakatlığının görünenden ciddi çıkabileceğini belirterek, "Bir stoper kaybetmek ihtiyacımız olan son şeydi. Bize kendisini çok iyi hissetmediğini söyledi. Oynayabileceğini ancak sprint yapamayacağını belirtti ve oyundan aldık. O da baş etmemiz gereken sorunlardan birisi" değerlendirmesini yaptı.



