Klopp: ''En büyük hatam Mane oldu...''

, takımın önemli isimlerinden Mane hakkında konuşurken çarpıcı bir itirafta da blundu.Jurgen Klopp, kariyerinin en büyük hatalarından biri olarak Dortmund'da Mane'yi almaması olarak gösterdi.Başarılı teknik adam Mane ile ilgiliifadelerini kullandı.Mane ile çalışma şansı yakaladığı için mutlu olduğunu da dile getiren Klopp,şeklinde konuştu.