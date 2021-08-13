Klopp daha fazla transfer yapmayacaklarını açıkladı

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, transfer dönemini sessiz geçirmelerinin nedenini anlattı.



TV2'ye röportaj veren Jürgen Klopp, takımının başarıya giden yolda yeterli kadroya sahip olduğunu belirterek, "Yeni bek oyuncusu mu alalım? Ya da kaleci mi? O bölgelerde zaten iyi oyunculara sahibiz. Transfer dönemi açıldığından beri herkes bizden yeni transfer bekliyor ancak kadromuz yeterli" açıklamasını yaptı.



Klopp yeni transfere ihtiyaçları olmadığını örneklerle anlatarak, "Orta sahada Thiago, Fabinho, Henderson, Chamberlain ve Naby Keita gibi çok deneyimli oyuncular var. Harvey Elliott ve Curtis Jones'da heyecan verici genç isimler. Sadio Mane, Roberto Firmino, Mohamed Salah, Diogo Jota, Xherdan Shaqiri, Takumi Minamino ve Divock Origi hücumdaki oyuncularımız. Birini saymayı kesin unuttum! Bu tür oyuncuları alabilmek için çok para harcamanız gerekiyor" diye konuştu.



Kadrolarındaki oyuncu sayısının yeterliliğiyle ilgili konuşan Alman hoca, "Transfer yapmak zorunda olduğumuzu düşünmüyorum, zaten iyi oyuncularımız var. Bazen kadroda değişiklik yapmak zorunda kalabiliyoruz ama bunu yapabilmek için de yer olmalı. Daha fazla oyuncu istemiyoruz." sözlerini sarf etti.



Liverpool transfer döneminde şu ana kadar sadece Red Bull Leipzig'den Ibrahima Konate'yi 40 milyon euro harcayarak renklerine bağlamıştı.



