Klopp: "Bu kadro sahip olduğum en güçlü kadro"

Liverpool'un hocası Jğrgen Klopp, Norwich maçı öncesinde basının karşısına geçti.m

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Klopp: 'Bu kadro sahip olduğum en güçlü kadro'
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19 Şubat 2022 03:53
Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Norwich maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında ilginç bir itiraf yaptı.

Alman menajer yaptığı açıklamada, "Şu anki Liverpool kadrosu çalıştırdığım en iyi kadro. Bu fikrim çok net. Ondan önemlisi şu ki, takımın ruh hali muhteşem bir seviyede" diye konuştu.

Klopp ayrıca Inter maçında sakatlanan takımın kilit isimlerinden Diogo Jota'yla ilgili ise, "Beni şu anda en çok endişelendiren Jota'nın sahalardan ne kadar uzak kalacağı. Ne zaman döneceğini şu anda bilmiyorum, sadace çok iyi bir kadromuz olduğunu biliyorum" açıklamasını yaptı.

Jürgen Klopp, teknik direktörlük kariyerine 1988'de Frankfurt altyapılarında başlarken daha sonra 7'şer sene Mainz ve Dortmund teknik direktörlüğünün ardından 2015'te Liverpool'un başına geçmişti. 2024'e kadar Liverpool'la sözleşmesi bulunan 54 yaşındaki teknik adam Liverpool'da 7. yılını yaşıyor.

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