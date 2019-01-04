Klopp: ''Biri bana bunu söylese, para verirdim''

Liverpool'un Premier League'de Manchester City'e 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardındankısa bir değerlendirmede bulundu.Jürgen Klopp, kaybetmelerine rağmen iyi bir durumda olduklarını belirtirken, Salah'ın pozisyonu için hakeme tepki gösterdi.Manchester City'nin 4 puan önünde olmarıyla ilgili ilginç bir açıklama yapan Kloppifadelerini kullandı.Salah'a yapılan pozisyonu değerlendiren başarılı teknik adam ''Vincent Kompany'i seviyorum, çok seviyorum ama Salah'a müdahalesinde son adamı indiriyor, nasıl kırmızı kart görmez?'' dedi.Takımımın mücadelesinden memnun olduğunu belirten Jürgen Klopp ''Çocuklar ellerinden gelen her şeyi yaptı ama sonunda elimize hiçbir şey geçmedi. Bazen hayatta böyle şeyler olur'' şeklinde konuştu.