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Klopp: ''Biri bana bunu söylese, para verirdim''

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Manchester City karşısında aldıkları yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Klopp: ''Biri bana bunu söylese, para verirdim''
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04 Ocak 2019 02:20
Liverpool'un Premier League'de Manchester City'e 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Jürgen Klopp kısa bir değerlendirmede bulundu.

Jürgen Klopp, kaybetmelerine rağmen iyi bir durumda olduklarını belirtirken, Salah'ın pozisyonu için hakeme tepki gösterdi.

Manchester City'nin 4 puan önünde olmarıyla ilgili ilginç bir açıklama yapan Klopp ''Eğer Manchester City ile 2 maç oynadıktan sonra ligin bu haftasında onlardan 4 puan önde olacağımızı biri bana söyleseydi, ona para verirdim'' ifadelerini kullandı.

Salah'a yapılan pozisyonu değerlendiren başarılı teknik adam ''Vincent Kompany'i seviyorum, çok seviyorum ama Salah'a müdahalesinde son adamı indiriyor, nasıl kırmızı kart görmez?'' dedi.

Takımımın mücadelesinden memnun olduğunu belirten Jürgen Klopp ''Çocuklar ellerinden gelen her şeyi yaptı ama sonunda elimize hiçbir şey geçmedi. Bazen hayatta böyle şeyler olur'' şeklinde konuştu.

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