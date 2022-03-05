Klopp: 'Ben burada değilken kulüp daha iyi olmalı'

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, kulüpteki geleceği ile ilgili konuştu.



Alman hoca yaptığı açıklamada 2024'te bitecek olan sözleşmesine bir kez daha gönderme yaparak, "Planım hala aynı, değişiklik yok. 2024'te eğer sözleşme uzatmadan ayrılmak istersem bunun o dönemki kadronun kalitesiyle bir ilgisi olmaz. Her yaptığımız planlama uzun vadeli olur" diye konuştu.



Daha önce 2024'te Liverpool'dan ayrılabileceğini söyleyen Klopp ayrılma şartını ise, "Ben burada değilken kulüp daha iyi olmalı" diye belirtti.



2015 Ekim'inde Liverpool'daki görevine başlayan 54 yaşındaki Alman hoca, daha önce Frankfurt, Mainz ve Dortmund'da görev yapmıştı.





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