Everton menajeri Carlo Ancelotti, Liverpool menajeri Jürgen Klopp'un kendisine Atletico Madrid maçının koronavirüs önlemleri sebebiyle oynatılmaması gerektiğini söylediğini açıkladı.Corriere dello Sport'a konuşan İtalyan teknik adam Liverpool'un Alman menajeri Jürgen Klopp ile konuşmasında, "Onunla bir kaç gün önce konuştum. Bana Atletico Madrid maçının oynanmasının suç olduğunu düşündüğünü söyledi. Bence kesinlikle haklı" ifadelerini kullandı.Koronavirüs sebebiyle hem tüm dünyada tam bir belirsizlik olduğunu söyleyen Ancelotti, "Alışık olmadığımız bir durumun içindeyiz. Liglerin başlangıç tarihi de hiç umrumda değil. Ekonomi değişecek. Şu an için konuşmamız gereken tek şey virüsten nasıl kurtulacağımızı tartışmak" diye konuştu.Ancelotti ayrıca maaşların kesintiye uğramasından, kulüplerin TV gelirlerinin azalmasına, transferlerde harcanacak paralardan maç bilet fiyatlarının düşmesine kadar yakın zamanda bir çok değişiklik olacağını da sözlerine ekledi.