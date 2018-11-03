Klopp: 'Arsenal ile beraberlik iyi sonuç'

menajeriile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Sonuçtan memnun olduğunu dile getiren Klopp, "Arsenal ile berabere kalmak iyi bir sonuçtur ancak kazanabilirdik. Net fırsatlarımız vardı ama rakibin de vardı" ifadeleriniMane'nin sayılmayan golü için hakeme sitem eten Klopp, "Mane'nin golünün neden iptal edildiği sorusuna yalnızca yan hakem cevap verebilir. Yanlış karar verdi fakat hakemden daha fazla hata yaptık. Yine de gol sayılsaydı harika olurdu" şeklinde konuştu.Arsenal ile berabere kalan Liverpool, puanını 27'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.