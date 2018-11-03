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Klopp: "Arsenal ile beraberlik iyi sonuç"

Premier Lig'de Arsenal ile 1-1 berabere kalan Liverpool'da menajer Jurgen Klopp, skordan memnun olduğunu söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Klopp: 'Arsenal ile beraberlik iyi sonuç'
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03 Kasım 2018 23:22
Liverpool'un menajeri Jurgen Klopp, Arsenal ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"İYİ SONUÇ AMA KAZANABİLİRDİK"

Sonuçtan memnun olduğunu dile getiren Klopp, "Arsenal ile berabere kalmak iyi bir sonuçtur ancak kazanabilirdik. Net fırsatlarımız vardı ama rakibin de vardı" ifadelerini kullandı.

"HAKEMDEN DAHA ÇOK HATA YAPTIK"

Mane'nin sayılmayan golü için hakeme sitem eten Klopp, "Mane'nin golünün neden iptal edildiği sorusuna yalnızca yan hakem cevap verebilir. Yanlış karar verdi fakat hakemden daha fazla hata yaptık. Yine de gol sayılsaydı harika olurdu" şeklinde konuştu.

Arsenal ile berabere kalan Liverpool, puanını 27'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

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