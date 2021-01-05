Klopp: '2 penaltımız verilmedi, Sadio Mane dalgıç mı?'

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Southampton'a yenilerek liderliklerinin devamını tehlikeye attıkları maçın ardından konuştu.



Klopp maç öncesinde yaptıkları planlamayı sahada gördüklerini ve rakiplerinin kendilerini şaşırtmayan bir oyun oynamalarına rağmen mağlup olma nedenlerinin sorulmasına, "Maçın başında çok top kaybı yaptık. Southampton'un iyi oynadığı kabul ediyorum ve bu bir roket bilimi değil, sadece futbol. Maçın başında rakibe üstünlük vermenin cezasını çektik" ifadesini kullandı.



Maçın çok tartışılan 2 penaltı pozisyonunda kendileri lehine karar çıkmamasına da değinen Klopp, "İlk pozisyonda rakibin eli açıktı, bunu hepimiz biliyoruz. Tartışmalı karar ama el sonuçta oradaydı ve gol şansı da engellendi. VAR'da da pozisyonu kontrol etmeleri 1 saniye sürmedi. Dördüncü hakeme sorduğunda zaten kontrol ettiklerini söyledi. Sadio'nun yerde kaldığı pozisyonda ise onun bir dalgıç olduğu için öyle düştüğünü söylersenz dünyanın en komik şakası olur. Sonuçta bunların hiçbiri oynadığımız oyunu iyi yapmaz, sadece penaltılar verilseydi sonucun daha farklı olacağını söylemek istiyorum" diye konuştu.



Klopp ayrıca ezeli rakipleri Manchester United'ın sık penaltı kazanmasına gönderme yaparak, "Manchester United, son 2 yılda benim Liverpool'da çalıştığım 5,5 yıldan daha fazla penaltı kazandı." sözlerini kullandı.



