Klima koronavirüs bulaştırır mı? Tehlikeli olur mu?

Klimalar konsunda koronavirüs mikrobunu bulaştırıyor mu? Koronavirüs klimayla daha çok yayılır mı? Klima koronavirüs bulaştırır mı? bilgisi yapılan açıklamalarla gündeme geldi. Bilim Kurulu üyeleri klimalar koronavirüsü tetikler mi açıklaması yaparak vatandaşları bilgilendirdi. Klima ve koronavirüs arasındaki ilişkiyi açıklayan Bilim Kurulu üyeleri Klimalar koronavirüsü bulaştırır mı sorusunu yanıtladı. Haberimizde okuyabilirsiniz...Bilim Kurulu üyesi Kara, Twitter hesabından klimaların düzenli temizlenmesine dikkat çekerek, "Klimalar COVID-19 için risk mi? Filtresi düzenli temizleniyor ise hayır Bulaş için sosyal mesafe önemli. Klimanın üfleme ve alma yönünde oturan virüslü bir kişi daha uzak mesafeye virüs ulaştırabilir. A masasındaki kişi, 2 metre uzak B ve C masasına. Klima varsa mesafeyi açalım" ifadesini kullandı.Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim görevlisi Prof. Dr. Tevfik Özlü korona virüsle mücadele döneminde klima kullanımı konusunda önemli uyarıda bulundu.Fanlı klimaların evde veya araçta hane halkı dışında kimse yokken kullanılabileceğini belirten Tevfik Özlü, Twitter üzerinden yaptığı bir dizi açıklamada, "Ofis, iş yeri, başka kişilerle birlikte seyahat edilen araçlarda klima kullanımı, eğer ortamda Kovid-19 bulaştırıcı kişi varsa -ki bu artık dışlanamaz- bulaşma olasılığını artırır" dedi.Prof. Dr. Tevfik Özlü, ortak alanlarda klima yerine kapı ve pencerelerin açık tutularak sürekli ve yeterli doğal havalandırma yapılması gerektiğini belirterek, "Klimalar genellikle oda havasını alarak, soğutup tekrar içeriye verirler. İçerideki havayı, taze havayla değiştirmezler. Bazı klimaların toz, alerjen, bakteri filtreleri olabilir. Ancak KOVID-19 virüsü için bu filtrelerin güvenli olduklarını bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.Yüksek ateş (38 derece ve üstü), kuru öksürük, kas ağrısı, halsizlik, burunda tıkanıklık ve burun akıntısı, karın ağrısı, ishal, solunum sıkıntısı varsa koronavirüs kapmış olabilirsiniz.Eğer salgının görüldüğü ülkelerden gelen biriyle temasınız yoksa maskenizi takıp sağlık kuruluşuna başvurun. Eğer temasınız varsa 112'yi arayabilirsiniz. Ateş ve öksürük birlikte seyrediyorsa mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulmasını öneriyoruz.Eğer hasta değilseniz hayır. Sağlıklı bireylerin maske takarak gezmesi gereksiz. Sadece öksüren hastaların maske takmasını öneriyoruz. Bir de sağlık personeli takmalı, çünkü onlar da risk altında. Cerrahi maskelerin kullanıldıktan 2-4 saat sonra etkinliği kalmıyor. O yüzden tüm gün tek bir maskeyle gezmek, önleyici olmanın aksine virüs veya mikroplarla teması daha da arttırabilir.Yeni koronavirüsün ne yapacağını bilmiyoruz ama diğer koronavirüsler hava 22 derecenin üzerine çıktığında daha az bulaşıcı oluyor ve canlılıklarını yitiriyor. Umudumuz bu yönde ama havaların ısınmasını istememizin bir diğer nedeni insanların kapalı ortamlarda fazla bulunmayacak olmaları. Bu da bulaşma riskini düşürür. Virüs damlacık yoluyla bulaşıyor. Öksürük, hapşırma ile yüzeye yer çekimiyle düşüyorlar. Bu sırada yüzünüze gelebilir ve bulaşabilir. Ya da yüzeye düşen damlacığa dokunulursa bulaşma meydana gelebilir. Virüs 9 saat cansız yüzeylerde kalabiliyor.Cansız yüzeylerde virüsün kalabildiğinin göz önünde bulundurulması lazım. Bu genel temizlik kuralıdır. Paraya her dokunduğunuzda ellerinizi yıkamalısınız. Cep telefonlarınızı saf su ya da özel telefon temizleyici spreylerle temizleyebilirsiniz. Ama önce mutlaka telefonunuzu kapatın.Bunlarla ilgili çok fazla bilgi yok, çünkü daha hastalığı anlamaya çalışıyoruz. Odaların, ortamların iyi havalandırılması çok önemli. Doğal havalandırılmaları her zaman tercih ederiz.Acil bir durum olmadıktan sonra, özellikle yaşlı hastaların mecbur değillerse bu ortamlara girmelerini önermiyoruz.Toplu taşımaların, günde en az bir kere temizlenmesi için karar alındı. Bezin ve elin giremeyeceği yerler için antimikrobiyal solüsyonların buharlı ve yoğun biçimde verilmesine karar verildi. Vatandaşımıza da toplu taşımayı kullandıktan sonra yıkayana kadar, ellerini, yüzlerine ağızlarına götürmemelerini tavsiye ediyoruz.9. AVM'ler ve spor salonlarına gidilmesi gerekiyorsa...Bir vaka ile bunu söyleyemeyiz. Sadece temizliğe oralarda da önem verilmeli. Bu dönemde kalabalık ortamlara da fazla girilmemeli.Ağır vakaların büyük çoğunluğunda sigara içme söz konusu. Vatandaşlara sigarayı bırakmalarını öneriyoruz.Kitlerde sorun yok, çalışıyor. Hasta olanların burun sürüntüleri alınıyor ve onlarda bu koronavirüsün DNA'ları var mı ona bakılıyor. Kit 90 dakikada virüsü tespit ediyor. Öyle küçük kitler değil. Çeşitli sıvı maddelerin içinde duruyor. Pozitif ve negatif kontrolü olan bir kit. Şu anda esas merkez Ankara'da viroloji laboratuvarı, orada yapılıyor. Bu merkez dahilinde sınır kapılarına yakın yerlerde de çalışmaya başladı. Erzurum, İstanbul'da çalışıyor, Adana'da da başlayacak.Hayır buna sadece hekimler karar veriyor. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün kontrolünde yapılıyor bu testler.Nezle olduğunuzda izotonik solüsyon ne kadar işe yarıyorsa bunda da aynı. 'Tuzlu su koronavirüsü öldürür' diye bir bilgi yok ama kişiyi rahatlatır.Virüslere karşı etkisi olan bir ilaç veriyoruz. Bu hasta grubunda başka mikropların neden olduğu solunum sorunları olabildiği için antibiyotikler veriyoruz. Bunun dışında bu virüsün hastalığında Çin'de, diğer ülkelerde uygulanmış olan başka antiviral ilaçların da tedaviye eklenmesi söz konusu.Gözlem altında bulunan kişinin evinin, maske takılarak, su, sabun ve çamaşır suyu ile temizlenmesi yeterli olacaktır.Şu anda tabii ki yeterli, ilerleyen dönemleri de görmemiz lazım.Aşı ile ilgili çok çalışma var. Şu anda insanlarda denenme aşamasına da gelmiş durumda ama tabii ki aşının bulunması ve tüm dünyada kullanıma açılması daha aylar alacaktır. Kovid-19'a özel bir ilaç şu aşamada yok.Var olan virüs yeniden canlanıyor olabilir. Bunlarla ilgili yeterli klinik çalışma bulunmadığı için bilinmiyor. Virüsün mutasyona uğraması beklediğimiz bir şey bazen bu kötü olmayabilir.19. Bazı ülkelerin virüse karşı kendilerine özgü bir tedavi yöntemi geliştirebilecekleri söyleniyor. Bizim de bir 'Türk modeli'miz olabilir mi?Bunu zaman gösterecek. Kaç olgu olduğu, toplumda çok yayılacak mı ona bakmak lazım. Önce izlememiz ve ondan sonra bir model oluşturmamız gerekiyor. Evet genler farklı, kesinlikle tedaviler farklı olabilir, hastalığın seyri farklı olabilir. Vakaların yüzde 85'i hastalığı çok hafif atlatabilir. Sorun olan yaşlı hastalar, kronik hastalığı olanlar, kalp, akciğer sorunu olanlar, organ yetmezliği bulunanlar, kanser tedavisi olanlar.İki kişinin 1-2 saniye yan yana durmasıyla hastalık geçmiyor. Virüsü taşıyan kişiyle 1 metreden yakın mesafede 10 dakikadan fazla konuşmak ve aynı odada zaman geçirmek hastalığı bulaştırabilir.