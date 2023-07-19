Toronto Raptors guardı Dennis Schröder'ın yorumları, Dallas Mavericks forveti Maxi Kleber'ın FIBA Dünya Kupası'ndan çekilmesine yol açtı.



Schröder, EuroBasket 2022'de oynamadığı için Kleber'i FIBA Dünya Kupası kadrosunda istemediğini geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıklamıştı.



Alman takımını 2022 EuroBasket'te Bronz madalyaya taşıyan Schröder'ın, o kadroda bulunmayan Kleber'le ilgili gündeme oturan açıklamaları şu şekildeydi:



"Maxi geçen yıl bizimle değildi. Eğer o zaman bizimle değilseniz, gelecek yıl da yanımızda olamazsınız. Ki bu mesaj herkes için geçerli."



Kleber, Schröder'in yorumlarından önce bu senenin kadrosunun bir üyesi olarak duyurulmuştu. Bununla birlikte Kleber, ilk olarak neden 2022 EuroBasket'te Almanya milli takımında yer almadığına değindiği uzun bir açıklama yaptı ve sebep olarak sakatlığını gösterdi:



"Basketbol oynarken ve Almanya'yı temsil ederken hedeflerim %100 sağlıklı olarak, takımın kazanmasına yardımcı olmak ve iyi bir takım arkadaşı olmaktır.



Geçen yaz oynamama kararı almamın nedeni, o sezonun son dört ayında beraberinde oynadığım bir sakatlıktan kaynaklanıyordu. Tamamen toparlanmaya ve dinlenmeye ihtiyacım vardı. Sağlıklı olsaydım milli takımımızda oynamaktan mutluluk ve gurur duyardım.



Bu yaza girerken Dünya Kupası'nda milli takıma katılma niyetim ve motivasyonum en üst seviyedeydi. Ancak, son zamanlarda hakkımda yapılan talihsiz ve uygunsuz kamuoyu açıklamaları, milli takımda hiçbir şekilde kabul edilmediğimi %100 net bir şekilde ortaya koydu."



