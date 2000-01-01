Klay'in, aşil tendonu ameliyatı başarılı geçti

Golden State Warriors, Klay Thompson'ın yırtık sağ aşil tendonundan başarılı bir ameliyat geçirdiğini duyurdu.



Operasyonu, Dr. Richard Ferkel'in Los Angeles'ta gerçekleştirdiği belirtildi.



30 yaşındaki Thompson, geçtiğimiz Çarşamba Los Angeles bölgesinde oynadığı bir maçta aşilini yırtmıştı ve 2020-21 sezonunun tamamını kaçırması bekleniyor. Klay, 2019 NBA Finalleri'nin 6'ncı maçında sol çapraz bağlarını koparması nedeniyle önceki sezon da hiç oynamamıştı.



Thompson 2021-22 sezonuna kadar oynamaya geri dönmezse, neredeyse iki buçuk yıllık bir süreyi NBA maçı oynamadan geçecek.



The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, NBA Çarşamba günü Warriors'a 9.3 milyon dolarlık sakat oyuncu istisnası vermişti ve süresinin ise 19 Nisan'da sona ereceği bildirildi.



