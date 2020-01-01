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Klay'in ameliyat sonrası ilk düşünceleri: Curry'nin oğlu ve Iguodala!

Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson'ın ameliyatından sonraki ilk düşüncelerinin, Stephen Curry'in oğlu ve Andre Iguodala hakkında olduğu ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson'ın ameliyatından sonraki ilk düşüncelerinin, Stephen Curry'in oğlu ve Andre Iguodala hakkında olduğu ortaya çıktı.

Klay halen çapraz bağlarının rehabilitasyonundan geçiyor. Ancak, spor dünyasındaki en kötü duygulardan biriyle NBA Finallerinin 6. maçından ayrıldıktan sonra bile, Warriors yıldızı, ameliyatının hemen ardından halen kendisine yakın olanları şaşırtmanın yollarını buldu.

Thompson 13 Haziran'da sakatlığı geçirmişti, ancak Curry'in oğlunun doğum gününe denk gelen 2 Temmuz'a kadar ameliyat olmamıştı.

Ameliyatını takiben, Thompson'un ilk düşünceleri, ağrısı, iyileşmesi ya da sahaya geri dönmesinin ne kadar süreceği hakkında değildi.

Thompson'ın annesi Julie, oğlunun ilk sözlerini Sonya ve Dell Curry'nin "Raising Fame" adlı podcast'in konuğu iken hatırladı:

"Klay'in ameliyatından sonra, ve ilk uyandığınızda kafanız nasıl olur bilirsiniz, dedi ki 'Hey anne - bugün Canon'ın doğum günü. Bir yaşına girdi. Sonra dedi ki, 'Andre'nin bir Warrior olmayacağına inanamıyorum. Bununla ilgili bir şeyler paylaşmam gerekecek.' Bunlar söylediği iki şeydi. O zaman kulağa çok özel gelmişti."


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