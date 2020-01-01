Klay: "Zihnim ve bedenim, oynamaya %100 hazır"

Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson profesyonel basketbola geri dönmeye hazır olduğunu doğruladı ve ayrıca "zihnim ve bedenim %100 hazır" şeklinde duyuru yaptı.



Geçtiğimiz yıl Thompson, Toronto Raptors'a karşı Final serisinde sol çapraz bağlarından sakatlandıktan sonra sol ameliyat edildiğinden beri, bir yıldan fazla bir süre geçti.



Thompson, rehabilitasyon sürecini yoğunlaştırdığı için, köpeği Rocco'dan bir miktar moral desteği alıyor gibi görünüyordu. Perşembe günü, Thompson Instagram'da çalışırken köpeğinin kendisini izlediği bir video paylaşmıştı.



Klay, açıklamaya ise "Rocco harika bir rehabilitasyon köpeği. Asla çalışmaya istekli değil, ama her zaman moral desteği için yanımda." yazmıştı.



"OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"



Twitter'da görülen bir başka Thompson, eski bir Çin tıp merkezinin rehabilitasyonunda kendisine nasıl yardımcı olduğunu anlattı:



"Herkese merhaba. Ben Klay Thompson. Sizlere geçtiğimiz yıl boyunca bana gösterdiğiniz tüm destek için teşekkür etmek istiyorum. Hepimizin bildiği gibi, geçtiğimiz sezon büyük bir sakatlık yaşadım ve hala o şekilde sona erdiğine inanamıyorum. Ama bunu atlatmamı sağlayan şey, Çin'deki tüm arkadaş ve hayranların sevgisi ve desteğidir.



Yaz döneminde beni Çin'e davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Çin masajı için ve geleneksel Çin hastanesinde aldığım akupunktur tedavisi için gerçekten minnettarım. Ve dürüstçe söyleyebilirim ki, ABD'ye döndüğümde dizim çok daha iyi hissediyordu. Bugün, zihnimin ve vücudumun sahaya geri dönmeye %100 hazır olduğunu duyurmak için buradayım. Tekrar oynamak için sabırsızlanıyorum."



