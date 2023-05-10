Golden State Warriors guardı Klay Thompson, takımının Batı Konferansı yarı finallerinde Los Angeles Lakers'a karşı 3-1 geride olmasıyla ilgili, ekibin bu senaryoda daha önce "tarih yazmış olduğunu" belirtti.



Warriors ekibi 2016 Batı Konferansı finallerinde, şu anda Lakers'a karşı olduğu gibi Oklahoma City Thunder'a karşı da 3-1 geriye düşmüş ve seriden galip çıkmayı başarmıştı. Lakin Golden State bir sonraki seride, LeBron James ve Cleveland Cavaliers'a karşı NBA Finallerinde 3-1 öne geçtikten sonra bu senaryonun öbür tarafında yer almıştı.



Klay, şimdiki durumla ilgili şunları söyledi:



"Daha önce de tarih yazmıştık. Hedefimiz, evimizde kazanmak. Orada durumu idare edebileceğimizi biliyoruz. Şu ana odaklanmamız ve geleceği asla düşünmememiz gerekiyor. Geçmişe gitmek, ders çıkarmak ve bizi o zamandan bugüne getiren aynı rekabet enerjisini taşımak, eğlenceli bir şey."



Önceki yılın şampiyonu Warriors, serinin bir sonraki maçını kaybetmesi durumunda bu yılın playofflarına konferans finallerini göremeden veda etmiş olacak.





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