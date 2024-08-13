Dallas Mavericks'in tecrübeli oyuncusu Klay Thompson'ın, eski takımı Golden State Warriors'a karşı oynayacağı ilk deplasman maçının tarihi belli oldu.



The Athletic'ten Shams Charania, Thompson'ın Warriors'a karşı ilk deplasman maçı tarihinin 12 Kasım olarak belirlendiğini duyurdu.



Karşılaşmada Thompson'ın yeni takımı Mavericks, Chase Center'da Warriors'ı ziyaret edecek.



Bu maç, Mavericks ile üç yıllık bir anlaşma imzalayarak, uzun yıllar boyunca kilit bir figür haline geldiği Warriors'tan ayrılan Thompson için önemli bir karşılaşma olacak.



12 Kasım'daki maç, Thompson'ın eski takımıyla ilk kez karşılaşmasıyla duygusal bir yeniden birleşme sunacak.





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