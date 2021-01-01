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Klay ve Wiseman, G League'e gönderildi!

Golden State Warriors ekibi, rehabilitasyon sürecinde olan Klay Thompson ve James Wiseman'ı, ekstra antrenman yapmaları için G League takımı Santa Cruz Warriors'a gönderdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors ekibi, rehabilitasyon sürecinde olan Klay Thompson ve James Wiseman'ı, ekstra antrenman yapmaları için G League takımı Santa Cruz Warriors'a gönderdi.

Aşil tendonunun kopması sonrası iyileşme sürecinde olan Thompson, bu hafta tüm Warriors antrenmanlarına katılmıştı.

Nisan ayında sağ menisküsünü yırtan Wiseman'ın ise, takımın antrenmanlarına tam olarak dönmesi için hala zamanı olduğu söylendi.

Warriors koçu Steve Kerr, iki oyuncusu hakkında "Klay idmanlarda yer alacak. James ise antrenmanlara devam edecek. Henüz idmanlara katılacağını sanmıyorum. Ama Klay beşe beş oynayacak." şeklinde konuştu.

Son iddialara göre, Thompson'ın Noel zamanında geri dönmesi bekleniyordu. Wiseman'ın ise parkelere dönmeye ne zaman hazır olacağı halen bilinmiyor.


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