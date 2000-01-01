Klay: "Tüm bu konuşulanlar, beni içten içe kemiriyor..."

Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson, çapraz bağ sakatlığı kendisinin 2019-20 sezonunun tamamını kaçırmasına neden olmuş olsa da, her zamankinden daha güçlü olmak için motive olduğunu söyledi.



Kaiser Permanente'nin rehabilitasyon hikayesini detaylandırdığı kısa bir filmde Thompson, "durmadan konuşanların" ve ligdeki oyuncuların, Warriors hanedanının bittiğini söylemelerinin, kendisini "içten içe kemirdiğini" belirtti.



Thompson ayrıca "bu oyuna verecek çok daha fazla şeyi" olduğunu ve "herkese aksini kanıtlamaya hevesli olduğunu" da sözlerine ekledi:



"Bu diğer takımların, bazı meslektaşlarımın ve durmadan konuşanların 'Hanedan bitti, harika bir dönem geçirdiler.' demeleri beni içten içe kemiriyor. Bu oyuna daha verecek çok şeyim var, ama sabır kesinlikle karakteri inşa eder. Bildiğiniz gibi artık hiçbir şey kanıtlamak zorunda değiliz. Üç şampiyonluğumuz var, birçok All-Star oyuncumuz var. Herkese aksini kanıtlamak için çok hevesli olacağım."



Kevin Durant'in geçtiğimiz yaz Brooklyn Nets'e katılmak için takımdan ayrılmasından bu yana "Warriors hanedanlığı sona erdi" tartışmaları çok güçlenmişti. Bununla birlikte, özellikle Thompson tam olarak sağlıklı bir şekilde geri dönerse, organizasyon hala iyi bir yöne doğru ilerleyebilir.



