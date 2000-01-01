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Klay Thompson sakatlandı, aşili olmasından korkuluyor!

The Athletic'den Shams Charania'ya göre Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson bir alt bacak sakatlığı yaşadı ve durumun ciddiyetinin belirlenmesi için bazı testlerden geçecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Athletic'den Shams Charania'ya göre Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson bir alt bacak sakatlığı yaşadı ve durumun ciddiyetinin belirlenmesi için bazı testlerden geçecek.

Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e göre, Thompson'ın önemli bir aşil tendonu sakatlığı geçirmiş olmasından korkuluyor.

The Undefeated'den Marc Spears, sakatlanma meydana geldiğinde Thompson'ın Los Angeles'taki bir spor salonunda mevcut ve eski NBA oyuncularına karşı oynadığını söyledi. Klay'in spor salonundan çıkarken yardıma ihtiyaç duyduğu bildirildi.

30 yaşındaki oyuncu, 2019 NBA Finalleri'nin 6. maçında sol çapraz bağlarını yırttığından beri bir maçta forma giyememişti ve 2019-20 sezonunun tamamı boyunca kenarda kalmıştı.

Ancak ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin bildirdiği üzere, bu son rahatsızlık kendisinin sağ bacağında gerçekleşmiş durumda.

Sekiz sezon boyunca, Thompson maç başına 19.5 sayı, 3.5 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları ile oynamıştı. Kariyerinde beş kez All-Star seçilen Klay, Warriors'ın 2015, 2017 ve 2018'deki şampiyonaluklarında merkezi bir rol oynamıştı.


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