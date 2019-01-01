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Klay Thompson, Noel'de geri mi dönüyor?

Golden State Warriors'ın, 2019'dan beri oynamayan Klay Thompson'ın Aşil sakatlığından beklenen dönüşü için Phoenix Suns ile Noel Günü'ndeki karşılaşmayı hedeflediği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors'ın, 2019'dan beri oynamayan Klay Thompson'ın Aşil sakatlığından beklenen dönüşü için Phoenix Suns ile Noel Günü'ndeki karşılaşmayı hedeflediği bildirildi.

Thompson, sağ Aşil tendonunun yırtılması nedeniyle 2020-21 sezonunun tamamını kaçırmıştı.

ESPN'den Ramona Shelburne, ESPN'in The Jump programında şu açıklamaları yaptı:

"Bundan biraz önce de dönebilirdi, ancak kondisyonunu toparlaması açısından Suns'a karşı Noel Günü'ndeki maçı hedefliyorlar. Bunun insanlara biraz geç geldiğini biliyorum ama 18 Kasım'da (2020) sakatlanmıştı. Yani Aşil sakatlığından 13 ay sonraya denk geliyor."

Thompson, 2019 Finallerinin 6. maçında sol ön ön çapraz bağını kopardığından beri bir NBA karşılaşmasında oynamamıştı. Klay, ciddi diz sakatlığından önce dayanıklı bir oyuncuydu ve önceki sekiz sezonun her birinde en az 66 maçta yer almıştı.


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