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Klay Thompson, Noel'de dönmüyor!

Golden State Warriors'ın yıldızı Klay Thompson'ın, Noel sonrasına dek parkelere geri dönmeyeceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors'ın yıldızı Klay Thompson'ın, Noel sonrasına dek parkelere geri dönmeyeceği bildirildi.

The Athletic'den Shams Charania'ya göre Thompson, 2019 Finallerinden bu yana olması beklenen ilk dönüşünü Noel sonrasına dek yapamayacak.

Thompson'ın 20 veya 23 Aralık'ta kendi sahasında oynayacağı bir maç için geri dönme konusunda ümidi olsa da, Warriors ekibinin bu olasılığı neredeyse tamamen dışladığı kaydedildi.

Warriors, Noel Günü'nde Phoenix Suns'ta oynayacak ve Thompson ise kondisyonunu artırmaya devam ederken, mümkün olan en erken dönüşünün 28 Aralık tarihinde olması bekleniyor.


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