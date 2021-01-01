Klay Thompson'ın dönüşü için hedef Ocak ayı!

Golden State Warriors'ın, Klay Thompson'ın parkelere dönüşü için Ocak ayındaki birkaç iç saha maçını hedeflediği bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Thompson'ın olası dönüş tarihleri arasında 9 Ocak'ta Cleveland Cavaliers ve 18 Ocak'ta Detroit Pistons'a karşı oynanacak maçların yer aldığını belirtti. Golden State'in 3 Ocak'ta Miami Heat ile oynayacağı maçın da bu listeye dahil olduğu, fakat pek olası gözükmediği kaydedildi.



Thompson, 2019 NBA Finalleri'nde Toronto Raptors'a karşı çapraz bağlarından sakatlık yaşadığından beri NBA'de oynamamıştı. 2019-20 sezonunun tamamını iyileşerek geçirdikten sonra, 31 yaşındaki oyuncunun dönüşü, antrenman sırasında aşil tendonu koptuktan sonra bir yıl daha ertelenmişti.



Thompson, 615 NBA maçında 19.5 sayı, 3.5 ribaund ve 2.3 asist ortalamalarına sahip.



