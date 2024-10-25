Klay Thompson, Dallas'la ilk maçında tarih yazdı!

Dallas Mavericks'in yeni oyuncusu Klay Thompson, takımla ilk maçında altı üçlük isabeti kaydederek bu alanda bir ilki başardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Klay Thompson, Dallas'la ilk maçında tarih yazdı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ekim 2024 09:27
Dallas Mavericks'in yeni oyuncusu Klay Thompson, takımla ilk maçında altı üçlük isabeti kaydederek bu alanda bir ilki başardı.

Karşılaşmayı 22 sayı, 7 ribaund ve 3 top çalma ile tamamlayan Thompson, takımının San Antonio Spurs'ü 120-109 mağlup ettiği maç sonrası TNT'ye duygularını şu şekilde aktardı:

"Bundan güzel bir başlangıç olamazdı. Kai (Kyrie Irving), Luka (Doncic) ve diğer oyuncularla sahayı paylaşmak ve yoğun çalışmayla geçen zorlu bir ayın ardından bunun meyvesini görmek harika. Şimdilik hedef yolunda atılmış küçük bir adım fakat bunun üzerine koyacağız."

28 sayı, 10 ribaund ve 8 asistlik performansıyla takımının en skorer ismi olan Doncic ise, Thompson'ın sahada hayatını kolaylaştırdığını söyledi:

"Böyle bir adamla oynamak çok kolay. Ben ve Kai'ın hayatını çok kolaylaştırıyor. Hatta tüm takımın!. Sayesinde alan çok açılıyor, çok iyi oluyor."

Golden State Warriors'da geçirdiği 11 sezonun ardından geçtiğimiz yaz Mavericks'e katılan Klay, NBA tarihinde 2.487 üçlük isabetiyle altıncı sırada yer alıyor.

Gecenin diğer sonuçları ise şu şekilde:

Celtics 122-102 Wizards
Thunder 102-87 Nuggets
Timberwolves 117-115 Kings

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery