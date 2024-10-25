Dallas Mavericks'in yeni oyuncusu Klay Thompson, takımla ilk maçında altı üçlük isabeti kaydederek bu alanda bir ilki başardı.



Karşılaşmayı 22 sayı, 7 ribaund ve 3 top çalma ile tamamlayan Thompson, takımının San Antonio Spurs'ü 120-109 mağlup ettiği maç sonrası TNT'ye duygularını şu şekilde aktardı:



"Bundan güzel bir başlangıç olamazdı. Kai (Kyrie Irving), Luka (Doncic) ve diğer oyuncularla sahayı paylaşmak ve yoğun çalışmayla geçen zorlu bir ayın ardından bunun meyvesini görmek harika. Şimdilik hedef yolunda atılmış küçük bir adım fakat bunun üzerine koyacağız."



28 sayı, 10 ribaund ve 8 asistlik performansıyla takımının en skorer ismi olan Doncic ise, Thompson'ın sahada hayatını kolaylaştırdığını söyledi:



"Böyle bir adamla oynamak çok kolay. Ben ve Kai'ın hayatını çok kolaylaştırıyor. Hatta tüm takımın!. Sayesinde alan çok açılıyor, çok iyi oluyor."



Golden State Warriors'da geçirdiği 11 sezonun ardından geçtiğimiz yaz Mavericks'e katılan Klay, NBA tarihinde 2.487 üçlük isabetiyle altıncı sırada yer alıyor.



Gecenin diğer sonuçları ise şu şekilde:



Celtics 122-102 Wizards

Thunder 102-87 Nuggets

Timberwolves 117-115 Kings



