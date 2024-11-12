Dallas Mavericks forveti Klay Thompson, Golden State Warriors'tan eski takım arkadaşları Stephen Curry ve Draymond Green ile takımdan ayrıldığından beri iletişim kurmadığını söyledi.



Curry ve Green ile birlikte Warriors'ın hanedan çekirdeğinin uzun süre bir parçası olan Thompson, Andscape'ten Marc J. Spears'a yaptığı açıklamada Mavericks'e katıldığından beri ne Steph ne de Draymond ile iletişimini sürdürdüğünü açıkladı.



Klay, Warriors'taki zamanını sevgiyle anarken, şu anda mevcut olarak bulunduğu takıma odaklanmaya çalıştığını vurgualdı:



"Bu takıma odaklıyım artık. Pek görüşmüyoruz. Bir araya geldiğimizde görüşürüz. Kariyerimin o bölümü artık bitti. Şimdi buradaki kazanma sürecinin bir parçasıyım. Burada harika bir takım olma fırsatımız varken hiçbir şeyi özlemenin bir manası yok. Geriye bakmanın da aynı şekilde... İleriye bakmam gerekiyor artık. Burada en iyi halimle yer almaya uğraşıyorum."



Warriors'ta 12 yıl forma giyen Thompson, dört NBA şampiyonluğu kazanmış, altı kez NBA Finalleri'ne ulaşmış, beş kez All-Star seçilmiş, iki kez All-NBA kadrosunda yer almış ve bir kez de savunma beşinde kendine yer bulmuştu.



Bu sezon on maçta Klay, maç başına 30.1 dakika sahada kalarak 13.8 sayı, 3.7 ribaund ve 2 asist ortalamaları yakalıyor.



