Golden State Warriors guardı Klay Thompson, takım arkadaşı Steph Curry ile birlikte oynadıkları üçüncü sezonun sonuna dek hiç diyalog kurmadığını açıkladı.



Thompson, Podcast P'de Paul George ile yaptığı bir röportajda, 'Splash Brothers' ikilisinin diğer yarısı olan takım arkadaşı Steph ile üçüncü yıllarına kadar yakın bir bağ kurmadığını söyledi:



"Çaylak yılımdan Steph'le ilgili çok hikayem yok çünkü o kadar fazla konuşmuyorduk. Ben çok sessiz adamdım. Çaylak olduğunuzda, veteranlara nazaran ön plana çıkmak istemiyorsunuz.



Draymond'ın (Green) tam tersi gibiydim. Draymond geldiğinde sürekli konuşurdu ve varlığını hissettirirdi. Ben ise sessiz bir suikastçı misali sadece işimi yaparak ve etrafı gözlemleyerek bir nevi arka planda kalıyordum.



İlişkimiz, ABD Milli Takımı ile oynadığımız üçüncü yılımıza kadar pek gelişmemişti. Sonunda saha dışında takılmaya başlamıştık çünkü yapacak başka bir şeyimiz yoktu.



Neredeydik... Kanarya Adaları'nda. Yapacak başka bir şeyimiz olmadığı için gidip golf oynamıştık. Sonunda golf oynarken birbirimizi tanıma fırsatı bulmuştuk ve onun için 'Bu adam iki sporu da iyi yapabilen biri' demiştim."



O noktadan sonra Thompson ve Curry, 2015, 2017, 2018 ve 2022'de takım arkadaşı olduklarından beri birlikte dört şampiyonluk kazandılar.



