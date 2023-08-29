Klay, seneye Bahamalar'ı temsil etmeyi tercih edebilir mi?

Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson'ın, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Bahamalar adına oynama şansı olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Klay, seneye Bahamalar'ı temsil etmeyi tercih edebilir mi?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ağustos 2023 14:58
Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson'ın, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Bahamalar adına oynama şansı olduğu iddia edildi.

2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri'ndeki yerini ayırtan Bahamalar Milli basketbol takımı, yakında Thompson'ı da kadrosuna katabilir.

Substack'in NBA muhabiri Marc Stein, Klay'in Bahamalı babası Mychal'a, oğlunun Bahamalar'ı temsil etmesiyle ilgili sorduğu soruya yanıtını şu şekilde paylaştı:

"Mychal Thompson'a Klay'in özellikle Milli Takım bazında geleceğini sorduğumda, çekingen bir şekilde 'göreceğiz' yanıtını vermişti."

Klay, 2014 FIBA Dünya Kupası ve 2016 Olimpiyat Oyunlarında ABD Milli Takımı'nı temsil ederek her iki turnuvada da altın madalyanın sahibi olmuştu.

Thompson'ın bu geçişinin gerçekleşmesi için, öncelikle ABD'nin 33 yaşındaki oyuncuyu serbest bırakması ve FIBA'nın da bu değişikliğe izin vermesi gerekecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery