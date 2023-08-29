Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson'ın, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Bahamalar adına oynama şansı olduğu iddia edildi.



2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri'ndeki yerini ayırtan Bahamalar Milli basketbol takımı, yakında Thompson'ı da kadrosuna katabilir.



Substack'in NBA muhabiri Marc Stein, Klay'in Bahamalı babası Mychal'a, oğlunun Bahamalar'ı temsil etmesiyle ilgili sorduğu soruya yanıtını şu şekilde paylaştı:



"Mychal Thompson'a Klay'in özellikle Milli Takım bazında geleceğini sorduğumda, çekingen bir şekilde 'göreceğiz' yanıtını vermişti."



Klay, 2014 FIBA Dünya Kupası ve 2016 Olimpiyat Oyunlarında ABD Milli Takımı'nı temsil ederek her iki turnuvada da altın madalyanın sahibi olmuştu.



Thompson'ın bu geçişinin gerçekleşmesi için, öncelikle ABD'nin 33 yaşındaki oyuncuyu serbest bırakması ve FIBA'nın da bu değişikliğe izin vermesi gerekecek.



