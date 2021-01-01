Klay: "Saygısızlıktan bıktım artık!"

Golden State Warriors forveti Klay Thompson, NBA'de tüm zamanların en iyi 75 oyuncusu listesine seçilmediği için yaşadığı hayal kırıklığını tekrar dile getirdi.



Thompson kısa süre önce, en iyi 75 oyuncu listesine girmediğini öğrendikten sonra mutsuzluğunu paylaşmış ve "kendisine göre en iyi 75 oyuncu arasında olduğunu" eklemişti.



Karara hala sinirli olan Klay, dün gece Instagram hikayesinde bazı ifadeler paylaştı:



"Bu sabah uyandığımda, bu aptal listeye alınmamış olmamla ilgili halen kızgındım. Tekrar oynamak için sabırsızlanıyorum. Saygısızlıktan bıktım. Kazanmak, sanırım bazı insanlar için düşündüğüm kadar önemli değil."



