Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Klay sahada şut çalıştı, LeBron'dan övgü geldi!

Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson, sakatlığından dolayı rehabilitasyona devam etmesine rağmen, dün geceki Charlotte Hornets karşılaşması öncesinde sahaya çıktı ve arka arkaya üçlükleri yollarken görüldü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson, sakatlığından dolayı rehabilitasyona devam etmesine rağmen, dün geceki Charlotte Hornets karşılaşması öncesinde sahaya çıktı ve arka arkaya üçlükleri yollarken görüldü.

İki senedir parkelerden uzak olan Klay'in Warriors formasını da giydiği gözlerden kaçmadı. 

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Twitter'da eski NBA Finalleri rakibini tekrar parkede görmekten duyduğu sevinci şu şekilde dile getirdi:

"Şut atmasını bütün gün izleyebilirim! Çok temiz bir şut!"


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal