Klay sahada şut çalıştı, LeBron'dan övgü geldi!

Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson, sakatlığından dolayı rehabilitasyona devam etmesine rağmen, dün geceki Charlotte Hornets karşılaşması öncesinde sahaya çıktı ve arka arkaya üçlükleri yollarken görüldü.



İki senedir parkelerden uzak olan Klay'in Warriors formasını da giydiği gözlerden kaçmadı.



Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Twitter'da eski NBA Finalleri rakibini tekrar parkede görmekten duyduğu sevinci şu şekilde dile getirdi:



"Şut atmasını bütün gün izleyebilirim! Çok temiz bir şut!"



