Klay, rehabilitasyon sürecinde "iyi ilerleme" kaydetti!

Golden State Warriors, Klay Thompson ve James Wiseman'ın sakatlıklarının rehabilitasyon süreçleriyle ilgili resmi bir güncelleme yaptı.



Rehabilitasyon sürecinde "İyi ilerleme" kaydettiği belirtilen Thompson'ın "antrenman kampı sırasında çeşitli kontrollü idmanlara katılması" beklenirken, Wiseman'ın "kamp sırasında bireysel şut çalışmasına ve diğer bireysel saha içi etkinliklerine katılacağı" bildirildi.



Klay, Kasım 2020'de aşil tendonunu yırtıp tüm yılı kenarda geçirdikten sonra, çapraz bağlarını kopararak üst üste ikinci sezonunu kaçırmıştı.



Geçtiğimiz Nisan ayında sağ menisküsünden ameliyat geçiren Wiseman ise, NBA kariyerinin ikinci sezonuna girmeye hazırlanıyor. 20 yaşındaki oyuncu, çaylak sezonunda forma giydiği 39 maçta 11.5 sayı ve 5.8 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



Warriors, geçtiğimiz yıl üst üste ikinci sezon kaçırdığı playofflara önümüzdeki sezon kalmayı umduğu için, hem Thompson hem de Wiseman'ın dönüşüne oldukça güveniyor.



