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Klay: "Rehabilitasyon sürecimde 'büyük ilerlemeler' kaydettim"

Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson, aşil tendonunun rehabilitasyon sürecinde 'büyük ilerlemeler' kaydettiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson, aşil tendonunun rehabilitasyon sürecinde 'büyük ilerlemeler' kaydettiğini söyledi.

Warriors'ın, Klay'in parkelere dönmesi için başkan Bob Myers'ın son yorumlarına göre Aralık ayı civarını beklemesi gerekecek olsa da, Thompson halen yırtılan aşil tendonunun iyileşme sürecinde yer alıyor.

Thompson, yakın zamanda Instagram hesabından yaptığı canlı yayınada, iyileşme durumu hakkında şu şekilde bir güncelleme yaptı:

"Rehabilitasyon çok iyi gidiyor. Harika bir gün geçirdim. Bazı büyük ilerlemeler kaydettim. Birkaç şut attım. Sahada koşabiliyor olmak gerçekten iyi hissettiriyor."

22 Haziran'daki 2021 NBA Draft Lotaryası'nın ardından NBC Sports Bay Area ile yaptığı röportajda Myers, takımın Thompson'ın dönüşü için spesifik bir tarih belirlemediğini açıklamıştı.


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