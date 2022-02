Klay: "Playofflarda 'inanılmaz' olacağım!"

Golden State Warriors forveti Klay Thompson, performansını playoff zamanında zirve noktaya taşımayı planladığını söyledi.



Sakatlığından geri döndükten sonra iyi bir sezon geçiren Klay, şu anda %37.8 üçlük isabetiyle 16.7 sayı, 3.3 ribaund ve 3.0 asist ortalamalarına sahip.



Warriors'ın dün gece New York Knicks'e mağlup olması sonrası, Klay gelişimi hakkında konuşarak, playofflarda "inanılmaz" olacağını iddia etti:



"Kendim gibi hissettiğimi söylemek isterim. Ama 941 gün basketbol oynamadığım için, doğal olarak halen yükseliş eğiliminde olduğumu düşünüyorum. Şu an yerine aslında Mayıs ve Haziran'da zirve yapmak istiyorum.



Her hafta daha iyiye gidiyorum ve playoff zamanı geldiğinde inanılmaz olacağımı düşünüyorum. Sezon ilerlediği gibi, oyunum da ilerledi ve bunun da devam edeceğini düşünüyorum."



Warriors, 41-15'lik derecesi ile Batı Konferansı'nda ikinci sırada yer alıyor.