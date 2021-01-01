Klay: "Oynayamamak, beni mahvediyor"

Golden State Warriors'ın yıldızı Klay Thompson, üst üste ikinci sezonunda kenarda olmasının kendisini "mahvettiğini" söyledi.



Bu sefer aşil tendonu sakatlığı yüzünden kadro dışında olan Klay, rehabilitasyonunun iyi gittiğini ve halen "uzun süre" boyunca oynamayı planladığını belirtti.



18 Kasım'da bir antrenman sırasında sağ aşili koptuğunda sezonu kapattığından beri ilk kez konuşan Thompson, karşılaştığı uzun süreci tartışırken moralini bozmadı:



"Hayatım güzel bir şekilde devam ediyor. Oldukça hevesli bir şekilde oynamayı beklediğim bu binaya geri döndüm. Bazen sadece biraz sıkılıyorum. Aşilimin iyileşmesi ve bir sonraki aşamaya geçme süreci, yavaş bir şekilde ilerliyor. Bir sonraki aşamada, hareketli çalışmalara başlayacağım. Ama iyi hissediyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte olduğum için mutluyum tabii ki.



Ne yazık ki oynayamıyorum ve bu her gün beni mahvediyor, ama uzun süre oynamayı planlıyorum ve bu rehabilitasyonda herhangi bir aksilik yaşanmasını istemiyorum. Beni mahveden şey, bu yürüme botunu giymek ve hiçbir şey yapamıyor olmak."



