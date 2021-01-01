"Klay, önümüzdeki ay antrenmanlara katılacak!" iddiası

Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson'ın önümüzdeki ay antrenmanlara başlayabileceği iddia edildi.



The Athletic'den Shams Charania'ya göre, aşil sakatlığından geri dönmek için uğraşan Klay, önümüzdeki ay tam antrenman için izin almış olacak:



"Bana Klay Thompson'ın önümüzdeki ay içinde tüm antrenmanlara katılmak üzere izin alacağı söylendi. O noktadan itibaren dönüşü, çalışmalarını hızlandırmasına, rehabilitasyonuna ve Warriors'ın kendisini nasıl bir tempoda ve ne zaman geri döndürmek istediğine bağlı olacak.



İki büyük sakatlıktan sonra antrenman için izin alıp, hemen oynamaya başlamayacak. Hızını geri yakalama dönemi de geçirecek. Dönüşünün Aralık-Ocak aralığında bir yerde olacağını düşünüyorum. Ancak Warriors bu konuda temkinli davranıyor. Bana söylenene göre, bu konuda çok fazla veriye ve bilimsel kaynaklara dayanarak çalışıyorlar. Böyle devam etmelerini bekliyorum.



Ancak önümüzdeki ay tam antrenman için izin alacak olması iyimser bir haber. Ve tekrar kadroya girdiğinde, Jordan Poole'un da hazırlık maçları döneminde şimdiye dek harika oynuyor olmasıyla, Warriors için bu sezon umut var gibi gözüküyor."



Thompson'ın parkelere dönüşü için henüz belirli bir dönüş tarihi açıklanmış değil.



