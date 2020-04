Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson, 1998'de Portland'da bir Chicago Bulls maçından sonra Michael Jordan ile tanıştığı hikayeyi anlattı.



Klay, yedi yaşındayken kardeşleri ile, Jordan ile tanıştıkları video görüntülerini, Instagram hesabında paylaştı.



Paylaşımının açıklama kısmında, Klay şu ifadeleri kullanmıştı:



"Küçük bir çocukken, MJ ve Scottie'nin babama saygı duyduklarını ve Mykee, Trayce ve bana bir imza verdiklerini görünce, dünyanın en havalı babası olduğunu düşünmüştüm!"



"Not; Steve Kerr, ondan imza istediğimde bana üstünlük tasladı ve imzayı hak etmek için, kariyerimde onun gibi %45 üçlük sokmam gerektiğini söyledi!"



2014-15 sezonundan bu yana Klay ile Warriors'a koçluk yapan Kerr, kariyeri boyunca oyun başına 1.8 denemede 3 sayıdan yüzde 45.4 oranında isabet bulmuştu. 1997-98 "The Last Dance" sezonunda, Kerr üçlük çizgisi gerisinden yüzde 43.8 isabetle oynamıştı. Sekiz sezon boyunca, Klay maç başına 7.0 denemede yüzde 41.9 seviyesinde.



"GERÇEKTEN BİR ONURDU..."



Klay, paylaşımına 36 saniyelik bir video da ekledi ve şunları söyledi:



"O geceyi fazla hatırlamıyorum... Babamın bizi arkaya götürdüğünü, tünelde beklediğimizi hatırlıyorum. Scottie ve Michael'ı görmeyi çok istiyorduk. Tek kelime söylediğimi sanmıyorum. Ama sadece orada olabilmem ve efsaneyle tanışabilmem gerçeği benim için çok motive ediciydi. Okula gittiğimde tüm arkadaşlarıma anlatabilmiştim, o anıları sonsuza dek unutmayacağım. Michael Jordan ile en iyi döneminde tanışıp Chicago Bulls'u izlediğimi, arkadaşlarıma ve gelecekteki çocuklarıma anlatabileceğim. Bu gerçekten bir onur ve asla unutamayacağım bir şeydi."