Dallas Mavericks guardı Klay Thompson'ın, şampiyonluk kazanabileceğine inanmadığı için geçtiğimiz yaz Los Angeles Lakers'a katılmayı reddettiği iddia edildi.



Golden State Warriors'ta geçirdiği 11 yılın ardından Thompson, NBA kariyerinin şu ana kadarki en büyük kararını Dallas Mavericks ile üç yıllığı 50 milyon dolarlık bir anlaşmaya imzalayarak vermişti.



ESPN'den Tim MacMahon'a göre Klay, Lakers'a katılma şansına da sahipti ancak takımın şampiyonluk için mücadele etmesine ihtimal vermemişti:



"Thompson, beşinci şampiyonluk yüzüğünü elde etmek için kendisine en iyi şansı Dallas'ın sağlayacağına inandığı için, serbest oyuncu döneminde Los Angeles Lakers yerine Mavericks'i seçti.



Boston Celtics'e karşı beş maçlık NBA Finalleri yenilgisi sonrası Mavs'in kendisine ilk beş kadroda yer sözü vermesinin ardından, orada aranan eksik parça olabileceğine inanıyordu.



34 yaşında olmasına ve tıbbi kayıtlarında iki büyük sakatlık bulunmasına rağmen Klay, şampiyonluk için mücadele eden bir takımda hala önemli bir rol oynayabileceğini kanıtlama fırsatını arzuluyordu."



Thompson'ın bu yıl ortalama 14,5 sayı, 3,7 ribaund ve 2,1 asist ile oynadığı Mavericks, ilk 11 maçta 5-6'lık bir dereceyle sezona yavaş bir başlangıç yaptı.



