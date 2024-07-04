Dallas Mavericks guardı Klay Thompson'ın bu yaz Los Angeles Lakers'a katılmama sebebinin, Golden State Warriors'la yaşadığı deneyime "benzer olacağını" düşünmesi olduğu iddia edildi.



Thompson geçtiğimiz günlerde Mavericks ile 3 yıllığı 50 milyon dolarlık bir sözleşme imzalayarak, Warriors'taki 13 yıllık görev süresini sona erdirmişti.



Lakers ekibi Klay'i kararlı bir şekilde kovalamış olsa da, ESPN'den Ramona Shelbourne, tecrübeli oyuncunun Warriors'taki son yılındaki kadar kötü muamele göreceği endişesi nedeniyle, LeBron James'e katılma opsiyonunu geri çevirdiğini söyledi:



"Kaynakların iddiasına göre James, Thompson'la birlikte oynama fikri hakkında birçok kez konuştu. Ancak Lakers için oynamanın bir yanı da, görünüşe göre Warriors için oynamaya fazlasıyla benziyordu."



Klay, geçtiğimiz sezon 17.9 sayı, 3.3 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları yakalamıştı.





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