Golden State Warriors forveti Klay Thompson'ın muhtemel uzatma kontratının yıllık 30-35 milyon dolar değerinde olmasının beklendiği iddia edildi.



Thompson'ın mevcut sözleşmesinin son yılında olması, kontratının uzatılmasıyla ilgili tartışmaları da alevlendirmişti.



Henüz resmi bir anlaşma imzalanmamış olsa da, Sports Illustrated'dan Chris Mannix, Thompson'ın muhtemelen yıllık 30 milyon ila 35 milyon dolar arasında değere sahip dört yıllık bir sözleşmeyi kabul edeceğini ve bunun Warriors'ın çekirdeğinin varlığını sağlamlaştıracağını öne sürdü.



Birçok analist ve NBA yöneticsi, Thompson ve Warriors arasında karşılıklı yarar sağlayan bir anlaşma öngörüyor ve takımın, aralarında Stephen Curry ve Draymond Green'in de bulunduğu çekirdek üçlüsünün potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için ortak çaba gösterdiğini vurguluyor.



