Golden State Warriors'ın yıldızı Klay Thompson, G League'deki ilk tam antrenmanında 18/18 şut isabeti bulduktan sonra konuştu.Thompson, G League'den Santa Cruz Warriors ekibi ile ilk idmanını yaptı ve etkisini hızlıca göstererek, denediği ilk 18 şutun hepsinde isabet buldu.Warriors yıldızı, etkileyici hücum şovundan sonra konuşarak, takımına katılmak için can attığını belirtti:Thompson'ın iki yıllık sakatlık döneminin ardından ilk tam takım idmanında şut atarken çekilen videosu, sosyal medyada viral oldu:Santa Cruz Warriors başantrenörü Seth Cooper, antrenmandan sonra Thompson hakkında konuşarak, All-Star oyuncuyu hiçbir şekilde kısıtlamadığının altını çizdi:Yakın zamandaki iddialara göre, Klay'in Noel zamanı dönmesi bekleniyordu.