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Klay, ilk idmanında 18/18 şut attı: "Sabırsızım!"

Golden State Warriors'ın yıldızı Klay Thompson, G League'deki ilk tam antrenmanında 18/18 şut isabeti bulduktan sonra konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors'ın yıldızı Klay Thompson, G League'deki ilk tam antrenmanında 18/18 şut isabeti bulduktan sonra konuştu.

Thompson, G League'den Santa Cruz Warriors ekibi ile ilk idmanını yaptı ve etkisini hızlıca göstererek, denediği ilk 18 şutun hepsinde isabet buldu.

Warriors yıldızı, etkileyici hücum şovundan sonra konuşarak, takımına katılmak için can attığını belirtti:

"'Sabırsızım' ifadesini kullanmayı hiç sevmem, çünkü hayatımda hep mevcut ana odaklanmayı isterim. Ama sabırsızım. Bir Warrior olmaktan gerçekten çok zevk alıyorum."

Thompson'ın iki yıllık sakatlık döneminin ardından ilk tam takım idmanında şut atarken çekilen videosu, sosyal medyada viral oldu:

Santa Cruz Warriors başantrenörü Seth Cooper, antrenmandan sonra Thompson hakkında konuşarak, All-Star oyuncuyu hiçbir şekilde kısıtlamadığının altını çizdi:

"Tam idman için izin verildiğinden dolayı, yaptığımız her şey %100 hızdaydı. Onu geride tutan herhangi bir şey yoktu. İstediğini yapmasına ve tecrübe etmesine izin verdik. O da bunu yaptı ve yaparken de gerçekten iyi görünüyordu."

Yakın zamandaki iddialara göre, Klay'in Noel zamanı dönmesi bekleniyordu.


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