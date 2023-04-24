Golden State Warriors guardı Klay Thompson, Sacramento Kings forveti Harrison Barnes'ın potansiyel maç kazandıracak şutunu kaçırdığı için "gerçekten mutlu" olduğunu söyledi.



Warriors ekibi dün gece Kings'e karşı playoff ilk turu 4. maçında 126-125'lik bir galibiyetle seriyi 2-2 eşitlemeyi başarsa da, Barnes'ın maçın sonunda denediği üçlük atışının isabet bulması durumunda karşılaşma farklı bir şekilde sona erebilirdi.



Thompson, maçtan sonra eski takım arkadaşının şutu kaçırmasından dolayı mutlu olduğunu itiraf etti:



"Gergindim. Harrison kaçırdığı için gerçekten mutluyum. Kendisini hala severim ama kaçırmasını cidden çok istemiştim. Bazen yılın bu zamanında böyle bir şeye ihtiyaç duyarsınız. Hararetli bir galibiyet oldu. Büyük bir savunma oyunuydu."



Maçı 9 sayı 3 ribauntla tamamlayan Barnes ise, kaçırdığı şutla ilgili 2016 NBA Finalleri'nde eski takımının 3-1'den Cleveland Cavaliers'a elenmesine atıfta bulunarak, şu açıklamaları yaptı:



"2016'dan sonra kendimi toparlayabilmiş biri olarak, tek bir şut beni sindirmeyecektir. Sürece güvenmek en önemlisi. Güzel bir şuttu, ama kaçtı. Bana kalırsa şu anda sadece seride gösterdiğimiz performansı sürdürmeye devam etmemiz gerekiyor."



Serinin 5. maçı, Perşembe günü oynanacak.





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