Klay: "Eski All-NBA formuma geri döneceğim!"

Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson, sezonu kapatmasına neden olan aşil tendonu sakatlığı sonrası medyaya ilk kez konuştu.



Önümüzdeki sezonun açılış gecesine hazır olup olmayacağını bilmediğini belirten Klay, eski halinden daha düşük bir seviyede olmayacağına söz verdi:



"Yeniden şampiyonluk mücadelesine geri döneceğimizi tahmin ediyorum. Dürüst olacağım, ilk geldiğimde her gece 38 dakika oynayıp, en iyi oyuncuyu savunarak, yaklaşık 100 perdenin etrafından koşuşturmayı beklemiyorum. Ama o noktaya geleceğim. Bunu garanti ederim.



Eskiden olduğum All-NBA oyuncusu seviyesine tekrar çıkmayı planlıyorum. Daha azına razı olmayacağım. Azaltılmış bir rol üstlenmek için fazla rekabetçi biriyim. Ben öyle biri değilim. Çıkıp 20 dakika oynayıp yalnızca 13 sayıyla maçı bitirmek için fazla gaza gelmiş durumdayım. Çok fazla bastırılmış enerjim var ve sabırsızım. Basketbol oynamayı çok istiyorum.



Benim için tuhaf iki sene oldu. Oyunu samimi olarak çok sevdiğim için, o olmadan mutluluk kaynağı bulmakta biraz zorlandım, ama geri döndüğümde yaptığım bu işi daha çok takdir edeceğim."



Thompson, 2020'nin hayatının "muhtemelen en kötü yılı" olduğunu da sözlerine ekledi. Aşil sakatlığının yanı sıra, 31 yaşındaki oyuncu büyükannesini kaybetmiş, sol çapraz bağ sakatlığının rehabilitasyonundan geçmiş ve Kobe Bryant ile kızı Gianna Bryant'ın kaybının yasını tutmuştu.



Klay'in ayrıca, sakatlıklarla başa çıkma konusunda eski NBA yıldızı Grant Hill ve aşil tendonunu yırttıktan bir yıl sonra All-Star formuna geri dönen Hall of Fame oyuncu Dominique Wilkins ile iletişim kurduğu da kaydedildi.



Thompson, Warriors ile kariyerinde oynadığı 615 maçta 19.5 sayı ortalamasına sahip ve ekibin tarihindeki sayı krallığı listesinde sekizinci sırada yer alıyor.



