Klay en çok üçlük bulan 10. oyuncu oldu, NBA tarihine geçti!

Golden State Warriors guardı Klay Thompson, Jamal Crawford'ı geride bırakarak NBA tarihinin en çok üçlük isabeti bulan 10. oyuncusu olmayı başardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Klay en çok üçlük bulan 10. oyuncu oldu, NBA tarihine geçti!
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30 Ekim 2023 10:43
Son güncelleme 30 Ekim 2023 10:47
Golden State Warriors guardı Klay Thompson, Jamal Crawford'ı geride bırakarak NBA tarihinin en çok üçlük isabeti bulan 10. oyuncusu olmayı başardı.

Rekoru geçtiğimiz gece Houston Rockets'a karşı kıran Klay, kariyerindeki 2.222'inci üçlük isabetini elde etti.

Thompson, karşılaşmada 29 dakika süre alarak 19 sayı, 4 ribaund ve 1 blokla geceyi tamamlarken, Warriors ekibi ise maçı 106-95 kazandı.

Klay'in listede kovaladığı bir sonraki oyuncu ise, 2.263 üçlük isabetine sahip olan Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James. 

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