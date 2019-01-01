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Klay'den Warriors taraftarlarına "sabırlı olun" mesajı!

Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson, Warriors taraftarlarından sakatlıktan dönüşü için 'sabırlı' olmalarını istedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson, Warriors taraftarlarından sakatlıktan dönüşü için 'sabırlı' olmalarını istedi.

Thompson, Warriors'ın yeni "Moments Mixtape" City Edition formasını giyerken top sürdüğü bir fotoğrafı Instagram'da paylaşarak, altına şu açıklamayı yazdı:

"Hey Dub Nation, zaman yaklaşıyor. Sabırlı olun. Bu siyah formalar çok iyi bu arada."

Thompson, 2019 NBA Finalleri'nin 6. maçında çapraz bağ sakatlığı geçirmesinin ardından 1 sene parkelerden uzakta kalması sonrası, 2020-21 sezonunun başlamasından bir hafta önce korkunç bir aşil sakatlığı geçirmiş ve tekrar 1 sene kadro dışı kalmıştı.

Warriors ekibi, artık tamamen iyileşmeye yakın olan ve kondisyonunu toparlayan Klay için herhangi bir geri dönüş tarihi vermemiş olsa da, ESPN'den Adrian Wojnarowski kendisinin Noel'den önce resmi olarak dönebileceğini iddia etmişti.


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