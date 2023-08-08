Golden State Warriors guardı Klay Thompson, eski takım arkadaşı Jordan Poole'un "kardeşi gibi" olduğunu söyleyerek kendisine övgülerde bulundu.



Kimileri için beklenmedik bir hamleyle Warriors, Washington Wizards'tan 38 yaşındaki Chris Paul'u alma takasının bir parçası olarak bu yazın başında Poole'dan ayrılmayı seçmişti.



Poole'un Draymond Green ile kötü bir ilişkisi olmuş olsa da, aynı şey Curry ve Thompson için geçerli değildi. "Podcast P"de konuşan Thompson, Poole'u överek kendisine şu şekilde sevgi gösterdi:



"Jordan'ın gitmesi hiç hoşuma gitmedi, ama bu işin bir parçası da bu. Kendisi buralıydı, çalışkandı, bazen bir maçta 15'te 2'yle oynadığı olurdu, ama hemen sonrasında antrenman tesisimizde şut atmaya giderdi. 'Bu çocuk özel olacak' derdim.



O olmasaydı şampiyonluğu kazanamazdık. Mesela, Steph sakatlandığında bizim için çok önemli işler yapmıştı. Jordan, sırf bizi gitmemiz gereken yere geri taşıdığı için bile Warriors taraftarlarınca sonsuza dek sevgiyle anılacaktır.



Washington'da harika şeyler yapacağını biliyorum. Geçen hafta onu görmek çok hoşuma gitmişti. Wizards formasıyla görmek yine de tuhaftı fakat kendisi Steph'le bizim küçük kardeşimiz gibi. All-Star potansiyelli bir adam. Washington iyi bir oyuncu aldı. Kesinlikle geleceğin All-Star'ı."



Poole, geçtiğimiz sezon Warriors formasıyla maç başına 20.4 sayı, 2.7 ribaund ve 4.5 asist ortalamaları yakalamıştı.



